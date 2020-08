Milo Coretti, dal Gf all’accusa di truffa: oggi a 43 anni è molto cambiato

Uno dei personaggi più discussi Milo Coretti. Riuscì a conquistare la vittoria con la sua simpatia. Oggi è un’altra persona

Vinse la settimana edizione del Grande Fratello, ma non riuscì ad avere la fortuna sperata nel mondo dello spettacolo. Di chi parliamo? La risposta è Milo Coretti.

Voleva raggiungere la fama che tanto desiderava, ma le cose non sono andate proprio come voleva lui. Nel programma, corteggiò assiduamente Guendalina Canessa con la quale ebbe un flirt, ma oggi cosa fa l’ex vincitore del reality? Su di lui aleggia un’accusa di truffa…

Milo Coretti, la partecipazione al Grande Fratello

Milo Coretti fu uno dei concorrenti della settimana edizione del Grande Fratello. Con lui, nella casa, c’era anche Guendalina Canessa con la quale ebbe una relazione, seppure breve, dopo un serrato corteggiamento.

Anche se riuscì a vincere quell’edizione, portando a casa la somma in ballo e ottenendo il consenso del pubblico del piccolo schermo, Milo non è riuscito – nel tempo – ad imporsi come personaggio televisivo, proprio come accaduto per altri suoi colleghi.

Milo Coretti, cosa fa oggi?

Dopo l’esperienza al Grande Fratello e qualche ospitata televisiva, per Milo non si sono aperte le porte della fama che solo il piccolo schermo può conferire. D’altronde, come lui stesso affermò, “La fama è l’unica cosa che non si può comprare”.

Dopo il GF, dunque, Coretti partecipò a La Fattoria e a qualche film, ma decise di investire i propri risparmi nel mondo della ristorazione. L’uomo, però, è stato accusato di aver messo in atto una truffa ai danni delle assicurazioni. Accusa dalla quale è stato – poi – assolto.

Dopo questa esperienza negativa, l’ex gieffino ha denunciato – a sua volta – le assicurazioni per il grave danno d’immagine che gli hanno recato.

Oltre alle sue attività imprenditoriali, di tanto in tanto è ospite – come opinionista – del salotto di Barbara D’Urso. Pare che – di recente – abbia avuto una storia con Mariella Pellegrino, valletta Mediaset, con la quale già si sarebbe detto addio. Al momento, sembra sia single.