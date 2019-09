Milly Carlucci tradita dal marito ‘Lo uccido’, la terribile reazione della conduttrice: la domanda della Miss scatena imbarazzo

Milly Carlucci ‘tradita dal marito’. Gelo in studio alla domanda della Miss Italia vincitrice, la risposta della conduttrice lascia tutti di stucco

Milly Carlucci è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, apprezzata negli ultimi per la conduzione di un must tra i palinsesti Rai, ‘Ballando Con le stelle’.

Come è noto nelle ultime ore è stata ospite d’onore all’ambito concorso di Bellezza, ‘Miss Italia’, vinto dalla bellissima Bergamasca, Carolina Stramare.

Milly Carlucci risponde alle domande ‘scomode’ delle miss

Nel corso della competizione di bellezza, le Miss, hanno avuto la possibilità di poter intervistare personalmente la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’, Milly Carulucci, di recente al centro del gossip per l’utilizzo di parrucche.

Alcune domande, scomode se non inopportune, hanno destato perplessità nel pubblico e fonte di imbarazzo per la Carlucci, che però non si è mai scomposta, rispondendo sempre con eleganza.

Tra le tematiche trattate più interessanti, vi è stata sicuramente quella inerente alle ‘molestie sessuali’ ricevute o meno sul luogo di lavoro nel corso della sua lunga e onorata carriera.

La conduttrice originaria di Sulmona in proposito ha risposto di non essere mai stata molestata, dilungandosi con quella che secondo lei sarebbe la motivazione:

‘forse perché mi vedono molto severa’

La vincitrice del concorso mette in imbarazzo Milly: ‘la conduttrice tradita dal marito?’

Nel bel mezzo dell’intervista cala poi il gelo e l’imbarazzo in studio. La Miss vincitrice chiede se il marito l’avesse mai tradita.

La Carlucci visibilmente in difficoltà forse perché sorpresa dal quesito sottopostole, ha replicato, con stile ed ironia:

‘Lui a me? No, lo uccido’

Gli utenti alla scena imbarazzante hanno preso le difese della conduttrice. Ecco cosa si legge tra i post su Twitter:

‘Adesso capisco perché finora non avevano mai fatto parlare le miss’

Milly Carlucci, ospite d’onore della serata, ad ora non avrebbe però mosso alcuna replica in merito.

Insomma, in un modo o nell’altro il celebre concorso trova sempre il modo di far parlare i telespettatori non solo in positivo. Ma questa gag ha sicuramente divertito il pubblico in fondo.