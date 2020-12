Milly Carlucci svela il dramma che sta vivendo: un momento di grande dolore

La conduttrice di Ballando con le stelle ha rivelato che sta vivendo un momento difficile, di grande dolore.

Il cuore di mamma di Milly Carlucci purtroppo sta soffrendo un po’ nelle ultime settimane. La conduttrice di Ballando con le stelle ha rivelato di avere dei problemi a festeggiare un felice e sereno Natale: ecco cosa le è successo.



La Carlucci, come moltissimi italiani, sta vivendo delle festività davvero molto strane. La conduttrice, infatti, ha ammesso di avere non poche difficoltà a restare felice in questi gironi, il motivo è piuttosto comprensibile.

Milly Carlucci confessa: “Sarà un Natale stranissimo”

Non è stato l’anno più bello di sempre il 2020. Milly Carlucci ha lasciato tutti senza parole rivelando il dramma che come lei purtroppo vivono tantissime famiglie italiane. A Chi, Milly ha confessato:

“Sarà un Natale stranissimo e sto ancora cercando di capire se potrò ospitare qualche congiunto a casa mia, anche è esclusa la solita cena con tutta la famiglia”.

Una frase che ovviamente fa riflettere su quanto sia ancora più duro questo periodo per alcuni genitori che non possono congiungersi.

Milly: “Non vedrò i miei due figli”

Le restrizioni del nuovo DPCM e la scoperta di una nuova variante del virus in Gran Bretagna non ha fatto altro che complicare le cose ulteriormente. Milly a Chi ha anche rivelato che:

“Forse non vedrò neanche i miei due figli dato che uno lavora in Inghilterra e se venisse dovrebbe fare la quarantena”.

Non solo la famiglia ma anche la messa di mezzanotte è stata una rinuncia per Milly. Nemmeno i giochi di Natale saranno gli stessi visto che non ci sarà la solita combriccola.

Dopo il successo dell’edizione di Ballando da poco terminata, ci si chiede come sarà il 2021 per la conduttrice e se starà già pensando a quali vip fare la fatidica proposta. Adesso l’aspetta un’altra avventura, Il Cantante Mascherato che speriamo possa replicare il successo di Ballando.