La nuova edizione di Ballando con le Stelle è quasi pronta, lo staff della Carlucci ce la sta mettendo tutta per cercare nuovi concorrenti: la decisione bomba.

In queste ore si sta definendo il cast dell’edizione 2021 che prenderà il via tra circa tre mesi.

Ovviamente Milly Carlucci è in prima linea nella scelta dei concorrenti e dei ballerini, anche se quest’anno dovrà fare a menodi Raimondo Todaro che dopo 15 anni ha deciso di lasciare la trasmissione annunciando il tutto in diretta social.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2021

Anche se sarà una grande sfida quella con Tu sì que vales, Milly Carlucci non si lascia abbattere ed è alla ricerca di nuovissimi concorrenti.

Di certo, i suoi spettatori più affezionati non la abbandoneranno mai, ma per strappare qualche spettatore a Maria De Filippi, la conduttrice di Ballando sta creando un cast di concorrenti davvero strepitoso.

Ballando con le stelle, il nuovo concorrente

La giuria è stata interamente confermata e le buone notizie non sono terminate, perché ci sarà una nuova edizione sia di Ballando con le stelle e sia del Cantante Mascherato.

Inoltre, i due programmi si scambieranno i concorrenti e questo “scambio” è già iniziato.

Una delle possibili concorrenti dell’edizione 2021 potrebbe arrivare direttamente dal Cantante Mascherato.

Di chi stiamo parlando? Si tratta proprio di Mietta che arriverà a Ballando con le stelle 2021.

Nell’altro programma della Carlucci si nascondeva sotto la maschera della Farfalla, riuscendo a non farsi scoprire fino alla finale.

La cantante, in passato, ha anche partecipato di recente a Tale e Quale Show e All Together Now ed è salita sul palco dell’Ariston ben otto volte.

Insomma, non si fa mancare proprio nulla, ora è solamente il momento di attendere smentite o conferme in merito alla possibilità di vederla a Ballando con le stelle 2021.

