Milly Carlucci ‘Indossa una parrucca, nasconde i suoi capelli’: la verità della conduttrice

Una delle conduttrici più conosciute del palinsesto Rai è certamente la biondissima Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle”, uno dei programmi più amati e seguiti di sempre. La bellissima presentatrice che fa gli onori di casa di Ballando con le stelle è stata spesso additata a causa di una sua così detta “passione” per la parrucca”.

Stando alle opinioni di molti utenti dei social ( soprattutto Instagram ) infatti, la conduttrice porterebbe da parecchio tempo una “parrucca di nylon”. Sappiamo, infatti, che ad ogni puntata Milly si presenta sempre bellissima,un profilo disegnato, un paio di labbra carnose a fare da ciliegina sulla torta ad una donna già quasi perfetta di suo,

Eppure, molti utenti chiedono di chiarire la questione della “parrucca di Milly Carlucci“, attraverso direct, commenti su Instagram e illazioni del genere.

“Milly Carlucci ha la parrucca di nylon, lo ribadisco”

“Vorrei parlare solo della parrucca di Milly Carlucci nello spot di Ballando”

La diretta interessata ha parlato dell’argomento dando una sua chiara e definitiva risposta. Ha replicato spesso alle accuse dicendo che le sue solo extension. Dunque è così, quella folta chioma bionda è il risultato di lunghe extension, utilizzato solo perché i capelli lunghi le stanno decisamente meglio.

Negli ultimi giorni la Carlucci avrebbe detto che:

“Non mi sono mai piaciuta, detesto la lunghezza dei piedi e ho paura di rimanere con tre capelli in testa. Cerco di non stressarli usando le extension. Sono una necessità, a me stanno bene i capelli lunghi”.