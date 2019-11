‘Sta lottando contro il tumore’ Milly Carlucci, la verità sulle condizioni di salute di Carolyn Smith

La conduttrice di Ballando 2020 da alcune anticipaizioni sul programma e sulla salute di Carolyn Smith, ecco cosa ha dichiarato Milly Carlucci

Milly Carlucci ha rivelato la composizione della giuria di Ballando con le stelle 2020 e ha dedicato un commento speciale a Carolyn Smith dando delucidazioni sulla sua salute. Tutti gli aggiornamenti

Milly Carlucci al timone di Ballando 2020

La conduttrice Milly Carlucci volto trainante della fortunatissima trasmissine “Ballando con le stelle” ha deciso di rilasciare un’intervista con alcune succose anticipazioni sulla nuova edizione del programma.

Il format ripreso da Strictly Come Dancing della BBC ha anche in Italia un enorme seguito, e la quindicesima edizione ad inizio 2020 sempre su Rai1 il sabato sera.

Oltre al toto concorrenti, anche la composizione della giuria è un elemento che desta molta curiosità nei telespettatori e Milly da alcune anticipazioni a Quotidiano.net.

“La giuria è confermata: tornano Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni”

Grande attesa dunque per la nuova edizione, ma Ballando on sarà l’unico impegno tv per Milly.

Dal 10 gennaio infatti sarà alle prese con “Il Cantante Mascherato” sempre su Rai1:

“E’ un esperimento molto particolare in onda per quattro puntate”

Rivelazioni sulle reali condizioni di Carolyn Smith

L’agenda lavorativa di Milly è dunque molto fitta d’impegni ma lei trova il tempo per sdrammatizzare su alcune notizie diffuse ultimamente per creare allarmismo come la rivalità tra lei e Maria De Filippi l’altra regina del sabato sera con “Tu Si Que Vales”

“Non c’è alcun duello, è una storia inventata che però ha reso il sabato sera avvincente come una finale di Champions League”

La conduttrice poi ricorda che nella giuria di Ballando con le Stelle insieme agli altri ci sarà ancora una volta l’amatissima Carolyn Smith che da tempo sta affrontando la dura lotta contro il tumore al seno che l’ha colpita quattro anni fa e di cui non fa mistero con i suoi fan

L’affetto tra le due professioniste è sincero e la Carlucci vuole rassicurare i fan sulla salute della coreografa e volto portante del programma:

“La nostra guerriera Carolyn Smith sta lottando e noi cerchiamo di starle accanto con tutto il nostro affetto”.

Grande attesa dunque per la nuova edizione del programma di Rai1 di Milly Carlucci durante il quale di certo ci saranno scontri e momenti d grande commozione.

Ecco Milly in compagnia di Carolyn Smith