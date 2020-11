Milly Carlucci ritocchino in volto: il clamoroso cambiamento

Milly Carlucci ‘irriconoscibile’. La presentatrice di Ballando con le stelle vittima di ‘troppe punturine’. La differenza tra ‘ieri’ e oggi è impressionante.

Milly Carlucci è una delle conduttrici più stimate dal pubblico italiano e ormai icona del celebre Talent del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le stelle, che quest’anno è giunta alla sua quindicesima edizione.

Nelle ultime ore, è tornata a far parlare di se per essere stata protagonista della celebre rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, la quale si occupa di smascherare i Vip che in sordina fanno ricorso ai chirurghi estetici, per migliorare e ringiovanire il proprio aspetto.

Dalla bellezza intramontabile, Milly Carlucci si sarebbe sottoposta nel tempo, a diversi interventi estetici, che l’hanno resa ‘irriconoscibile’, ben diversa dalla Milly di qualche anno fa.

Milly Carlucci si è rifatta?

La conduttrice originaria di Sulmona, è ancora oggi tra le donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano con i suoi 66 anni recentemente compiuti.

Complice del suo mantenersi giovane sicuramente la mano esperta di un chirurgo estetico, secondo il Body Scanner della celebre rubrica del Tg satirico di Antonio Ricci.

Lo Scanner di Striscia, infatti, non ha alcun dubbio. Sarebbero a tal proposito diversi gli interventi estetici compiuti dalla Carlucci.

La conduttrice e le punturine di troppo: i risultati dello scanner test

Secondo lo Scanner test dell’ingegnoso macchinario, la Milly Carlucci che conosciamo oggi è differente da quella degli esordi.

La conduttrice, secondo quanto rivelato dagli esiti dello Scanner, avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica per rimpolpare le labbra che appaiono ‘leggermente rivitalizzate’ e il volto la cui pelle è sempre tonica e distesa.

Ciò nonostante non ha perso il fascino che l’ha sempre caratterizzata e l’ha resa da sempre, grazie anche alla sua innegabile professionalità, tra le artiste più seguite e amate della Tv italiana.