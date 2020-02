Avete mai visto la figlia di Milly Carlucci? Una bellezza incredibile!

Milly Carlucci, avete mai visto la sua splendida figlia Angelica? Ecco alcune foto della bellissima figlia della conduttrice di Rai Uno

Milly Carlucci è ormai diventato un personaggio importante per la Ra. La conduttrice infatti ha appena concluso una nuova esperienza nel programma Il cantante mascherato ricevendo un riscontro positivo con il suo pubblico. Il successo del programma infatti è stato del tutto inaspettato anche perché un format del genere è stato portato per la prima volta in Italia.

Un successo straordinario, insieme a dei giudici altrettanto straordinari, che hanno reso il tutto molto piacevole e divertente.

Milly Carlucci vita privata

Molti sanno che Millly preferisce tenere lontano la sua sfera privata dal mondo dello spettacolo. La conduttrice infatti oltre ad essere una grande lavoratrice è anche una splendida mamma. In molti però non sanno che Milly ha una figlia bellissima di nome Angelica che nessuno conosce.

La giovane infatti è lontana dal mondo dello spettacolo infatti vive a Londra ed è laureta ad Oxford. La 33enne, nonostante non sia voluta diventare un personaggio della tv, è molto attiva sui social, come tutte le ragazze della sua età e spesso posta scatti insieme alla sua mamma nella vita di ogni giorno.

Milly e la figlia Angelica

Angelica inoltre è molto apprezzata sui social, le sue foto ricevono tantissimi likes e commenti, anche perché è molto bella. Angelica ha anche un fratello, Patrick, i due infatti sono molto legati e sono due imprenditori di successo e hanno deciso di intraprendere una vita completamente diversa da quella della mamma Milly.

La conduttrice infatti si dice molto contenta e fiera di quello che sono oggi i sue due figlia, d’altronde con una mamma cosi apprensiva e dolce come Milly, potevano solo ricevere il meglio.