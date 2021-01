Milly Carlucci, drastica decisione: ‘Andrà via dal programma’

Una decisione inaspettata quella della bellissima Milly Carlucci: la conduttrice non ha potuto fare a meno di scegliere l’esclusione.

La notizia sta facendo il giro del web. I fan di Milly Carlucci non si aspettavano una scelta simile conoscendola, ma i motivi che l’hanno spinta al drastico cambiamento per alcuni potranno sicuramente risultare comprensibili.

Manca poco all’inizio della seconda edizione de Il cantante mascherato, il programma televisivo che vede personaggi dello spettacolo esibirsi in performance in forma anonima.

A pochi giorni dall’avvio del talent show, è arrivata una notizia che ha spiazzato il pubblico di Rai 1.

La bomba si è rivelata un vero e proprio fulmine a ciel sereno soprattutto per lo stilista venezuelano. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

E’ stato escluso dalla giuria

Guillermo Mariotto non ci sarà e la scelta di escluderlo è stata di Milly Carlucci. Il prossimo 29 gennaio, ripartirà su Rai 1 Il cantante mascherato con la seconda edizione del talent show.

A pochi giorni dall’inizio, arriva l’indiscrezione secondo la quale Guillermo Mariotto non sarà presente nel programma.

A dare credibilità al rumors era stato Dagospia, che ora è stato confermato anche da Milly Carlucci.

In base a certe voci, lo stilista non avrebbe gradito l’esclusione, che sarebbe risultata necessaria a seguito di alcuni atteggiamenti assunti da Mariotto nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Ora, però, a prendere la parola è stata Milly Carlucci, che ha voluto dare le sue motivazioni.

Ecco i motivi del dietrofront

Nel corso di un’intervista a DiPiùTv, la conduttrice Milly Carlucci ha confessato i reali motivi che l’avrebbero spinta a escludere Guillermo Mariotto dalla seconda edizione de Il cantante mascherato.

“Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui.”

La Carlucci ha ammesso di non volere lo stilista tra i giudici del talent show per non stressarlo.

Come mai Milly vuole cautelare a tal punto Mariotto? Quali sono i rischi? Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti, per scoprire la verità.