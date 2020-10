Milly Carlucci, il dramma della malattia ‘Non posso uscire di casa senza…’: un problema che l’affligge da anni

Il volto storico di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, è affetta da una specifica patologia: la conduttrice svela il suo dramma

La conduttrice di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci, in passato ha rivelato di soffrire di una malattia che le impedisce di vivere normalmente la sua vita quotidiana.

Milly Carlucci e il dramma della malattia

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Milly Carlucci. Nel 1976, debutta in televisione da giovanissima in L’altra Domenica di Renzo Arbore, dove ha ricoperto il ruolo di inviata. Sin dalle prime apparizioni, riesce a conquistare un’ampia fetta di telespettatori per la sua simpatia e bellezza. Ha preso parte a diverse pellicole di successo, dimostrando di aver talento anche in veste di attrice. i

Da qualche settimana è nuovamente al timone di “Ballando con le Stelle“, che prevede sfide di ballo tra diversi personaggi del mondo dello spettacolo i quali fanno coppia con professionisti. Inoltre, è stato confermato anche la trasmissione “Il cantante mascherato” che andrà in onda a gennaio del prossimo anno.

In passato, la nota presentatrice ha rivelato di soffrire di una malattia: protoporfiria eritropoietica.

La triste confessione della conduttrice

In una passata intervista, Milly Carlucci ha raccontato di essere affetta da una rara malattia. La donna ha svelato che si tratta di un disturbo incurabile che determina un difetto nella produzione dell’emoglobina.

“Da maggio a settembre evito di stare al sole e indosso sempre cappelli, occhiali scuri, maniche lunghe. Non potrei uscire di casa senza protezione solare”.

Questo disturbo, infatti provoca, un ipersensibilità alla cute, e che può recare numerosi effetti collaterali: quali macchie alla pelle e l’impossibilità di esporsi al sole.