Chi è il marito di Milly Carlucci, Angelo Donati, l’ingegnere classe ’48, sposato con la celebre conduttrice italiana

Scopriamo insieme tutti i segreti riguardo al marito di Milly Carlucci!

Chi è il marito di Milly Carlucci

Chi è Angelo Donati

Angelo Donati nasce a Roma, il 20 marzo del 1948, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Si laurea nel 1973 in Ingegneria a La Sapienza e in seguito si specializza negli Stati Uniti. Dopo, ha intrapreso con grande successo la professione in questione.

Donati non è altro che il marito dell’amatissima conduttrice televisiva italiana Milly Carlucci. I due si sono sposati ben 34 anni fa, nel lontano 21 aprile del 1985 e dalla loro relazione sono nati due meravigliosi figli: Angelica Krystle Donati, che ha 34 anni, e Patrick Donati, che invece ne ha 28.

Il rapporto con la moglie

In base a quanto dichiarato da Milly, Donati avrebbe spiccato senso dell’umorismo e sarebbe molto concreto e razionale, al contrario della conduttrice che si definisce una sognatrice.

La coppia non avrebbe mai avuto momenti di crisi:

“Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori.”

La coppia era, quindi, cosciente e responsabile e già pronta ad affrontare le sfide imprevedibili della vita. I due soltanto su una cosa non si sarebbero trovati d’accordo: sul fatto di fare un terzo figlio.

Milly Carlucci, invece, lo avrebbe desiderato tanto, ma il marito non ha voluto, perché temeva di essere considerato il nonno del suo eventuale figlio, a causa della grande differenza di età che ci sarebbe stata.

Il marito Angelo, però, è sempre stato per Milly un grande sostegno, soprattutto nei momenti difficili. Il Donati è stato tanto vicino alla moglie anche quando la conduttrice ha perso l’adorata madre, scomparsa tristemente nel 2015.