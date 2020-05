Il millefoglie con crema pasticcera e mascarpone è una ricetta imperdibile. Croccante e con doppia crema per il doppio della bontà, pronto in 13 minuti.

Una ricetta imperdibile quella del millefoglie con crema pasticcera e mascarpone: doppia crema per una bontà doppia!

La croccante pasta sfoglia stratificata con due deliziose creme: crema pasticcera e crema al mascarpone, un sapore paradisiaco a cui nessuno sa dir di no!

Affondando la forchetta percepirete prima la sfoglia fragrante e poi due cremosi strati di crema! Aggiungete delle fragole a pezzi o delle scaglie di cioccolato alla crema pasticcera per un risultato ultra goloso!

Preparando in anticipo la crema pasticcera realizzerete velocemente il millefoglie: consultate la nostra ricetta della crema pasticcera per scoprire come farla facilmente!

In questa ricetta utilizzerete delle sfoglie già pronte che dovranno essere solo cotte in forno: così farete tutto ancora più velocemente, in 13 minuti il dolce sarà assemblato!

Millefoglie crema pasticcera e mascarpone: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

30g zucchero

500g mascarpone

200 ml panna fresca

100g zucchero a velo

3 confezioni di pasta sfoglia rettangolare

1 dose di crema pasticcera

zucchero a velo per decorare q.b.

scaglie di cioccolato oppure fragole q.b.

Preparazione

Realizzate in anticipo la crema pasticcera. Bucherellate e cuocete in forno le sfoglie rettangolari che avete acquistato già pronte in forno secondo il metodo e la tempistica indicata sul retro della confezione. Nel frattempo ammorbidite il mascarpone con una forchetta. Montate con le fruste elettriche la panna fresca e lo zucchero a velo, poi unitela al mascarpone con delicatezza senza smontarla. Scegliete una piatto da portata grande poco più delle sfoglie, sarete voi a decidere la dimensione in base alla grandezza delle sfoglie. Se volete mettere le fragole nel dolce lavatele e tagliatele a fettine oppure in alternativa tagliate il cioccolato fondente a scaglie.

Iniziamo a stratificare il millefoglie:

Adagiate sul piatto una sfoglia di pasta, spalmate uno strato di crema pasticcera e, se volete, metteteci anche delle fragole a pezzi oppure del cioccolato a scaglie. Versate sopra anche la crema al mascarpone, poi un altro strato di sfoglia. Spalmate la restante crema pasticcera, poi le fragole o il cioccolato, crema al mascarpone e infine l’ultimo strato di sfoglia. Mettete il millefoglie in frigorifero per 2 ore e poi servitelo spolverato con dello zucchero a velo.

Potrebbe interessarti: crema pasticcera

Buona merenda!

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”