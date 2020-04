“A settembre milioni di disoccupati”. Flavio Briatore, bomba a Stasera Italia

Ha usato parole forti, Flavio Briatore, per commentare il quadro desolante derivante della Fase 1, iniziata con il decreto ministeriale del 26 aprile 2020, che ha terremotato l’economia italiana. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Rete 4 Stasera Italia, il businessman piemontese è intervenuto in collegamento video e ha esposto il suo parere inerente la crisi economica derivata dal Coronavirus.

L’ex team manager di Formula 1 e proprietario di resort di lusso e locali alla moda, non ha perso tempo a sparare a zero contro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il suo sermone su Rete 4 è iniziato così:

L’affermato manager torinese è irremovibile. Grazie alla sua comprovata esperienza trentennale nel settore dell’imprenditoria, Mister Briatore conosce benissimo le conseguenze che potrebbero derivare dalla crisi economica causata dalla devastante pandemia Covid-19.

“Si doveva aprire a macchia di leopardo. Non ha senso tenere chiuse le regioni dove non ci sono più contagi, come ad esempio la Basilicata. Gli italiani sono stati bravissimi, la diffusione del virus è diminuita grazie ai loro comportamenti, mentre il governo ha fatto solo promesse e chiacchiere. Quest’anno gli stagionali non avranno lavoro a settembre e ottobre milioni di italiani saranno senza lavoro”