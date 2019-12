Chi sono i miliardari under 40 del 2019? Ecco la classifica di...

Chi sono i miliardari 2019 under 40, che fanno girare la testa per la loro dote e bellezza? Ecco nomi e patrimonio!

Manca poco alla fine del 2019 e anche per quest’anno sono tanti i miliardari che hanno scalato la classifica dei più ricchi e altri sono stati declassati.

Chi sono i miliardari più giovani al mondo? Scopriamo la Top 5 delle persone young più ricche del 2019 stilata da Forbes.

Sono 71 i Paperoni under 40enni che sono entrati a far parte della classifica delle oltre 2100 persone più ricche a livello planetario.

Gustav Magnar Witzoe – Patrimonio netto $ 3 miliardi

Imprenditore e modello norvegese, Gustav Magnar Witzoe è nato a Frøya nella regione di Trøndelag.

All’età di 19 anni suo padre gli trasferì il 47% delle azioni dell’azienda. È anche un investitore nel settore immobiliare ed in precedenza ha lavorato con la MGM Resorts International ed ha investito sia in Gopi che in Key Butler.

John Collison – Patrimonio netto $ 2,1 miliardi

John Collison, nato nel 1990, è un imprenditore irlandese. È noto soprattutto per aver co-fondato Stripe con suo fratello Patrick.

I fratelli hanno un patrimonio netto di $ 2,1 miliardi ciascuno, dopo che Stripe con sede a San Francisco ha raccolto $ 150 milioni da CapitalG, una divisione di investimento della società madre Google, Alphabet e General Catalyst Partners.

Katharina Andresen, Patrimonio netto $ 1,4 miliardi

23 anni ed ereditiera norvegese, figlia di Johan H. Andresen Jr., proprietario di Ferd AS, che nel 2007 ha trasferito il 42,2% delle quote di proprietà ciascuna a Katharina e sua sorella Alexandra.

Alexandra Andresen – Patrimonio netto $ 1,4 miliardi

22 anni e sorella di Katharina Andresen, Alexandra è la figlia dell’industriale norvegese Johan H. Andresen, Jr., proprietario di Ferd AS, che nel 2007 ha trasferito quote di proprietà del 42,2%.

Kylie Jenner – Patrimonio netto $ 1 miliardo

Nata a Los Angeles nel 1997 Kylie Kristen Jenner è un’imprenditrice e personaggio televisivo statunitense, AD di Kylie Cosmetics.

La ragazza è la sorella minore di Kendall Nicole Jenner nonché sorellastra delle reality star Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian e Khloé Kardashian.