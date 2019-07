Miley Cyrus fa outing ‘Le donne mi attraggono molto, non sono etero’: la conferma inaspettata

Miley Cyrus, ex pop-idol nota come Hanna Montana, ha dichiarato cose sconvolgenti sulla sua sessualità. Ecco le sue parole

Miley Cyrus in un’intervista concessa un anno fa a Variety ha confessato di essere pansessuale.Per tutta la sua vita, non ha capito il suo genere e il suo orientamento sessuale. Ha sempre detestato la parola “bisessuale”, in quanto, per l’ex Hanna Montana, rappresenta un limite, come se qualcuno fosse rinchiuso all’interno di una scatola.

“Quando ero piccola la mia prima relazione è stata con una ragazza, sono cresciuta in una famiglia molto religiosa del sud i miei genitori invece non mi capivano, ma sapevo che un giorno avrebbero cambiato idea.”

Da quando è convolata a nozze con Liam Hemsworth, in molti hanno criticato la Cyrus, accusandola di aver detto nient’altro che menzogne sul suo orientamento, etichettandola come l’ennesima star etero in cerca di monetizzare sulla sua sessualità.

Miley si sente neutra, non appartiene a nessuna categoria

Questa settimana la popstar sul nuovo numero di Elle ha confermato di non appartenere alla sfera eterosessuale ed ha anche affermato che la sua relazione con Liam è moderna e particolare.”Anche se può sembrare molto strano io mi sento neutra, pansessuale. Non mi sento gay o etero e credo che alla sigla LGBT andrebbe aggiunta una P di pansessuale”.

La popstar vive la sua sessualità in maniera molto easy

La cantante è convinta che per molti sia strano il fatto che lei sia sposata. Ma la sua relazione, ammette, è davvero particolare. Non sa se potrà mai aprire le porte di casa sua a tutti, perché la sua relazione è così complessa, moderna e nuova e non pensa che molti capirebbero.

“Non sono eterosessuale, certo, adesso ho una storia etero, ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne. Le ragazze mi piacciono ancora. Ho scelto una persona, non per il suo sesso, ma perché questo essere umano è quello che sento più vicino a me.”

Insomma, l’importante è che Miley sia felice!