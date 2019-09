‘Volevo metterla incinta’: Miley Cyrus, la terribile confessione dello stalker delle cantante

Lo stalker di Miley Cyrus che aveva come missione di ingravidare la cantante è stato finalmente arrestato. Ecco cosa è successo

Lo stalker che stava terrorizzando Miley Cyrus ed il suo team con alcune affermazioni deliranti su Twitter, è stato arrestato lo scorso weekend. Ecco come si sono svolti i fatti

Paura per la cantante Miley Cyrus

La statunitense che ha cambiato il suo nome solo nel 2008 da Destiny Hope a Miley Ray Cyrus è un’attrice e cantautrice figlia del cantante country Billy Ray Cyrus molto famosa ed apprezzata fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo con la serie per ragazzi Hanna Montana dal 2006 al 2011.

Miley è cresciuta ed è diventata un’icona della musica pop e della battaglia per i diritti della comunità LBGT e dei giovani in difficoltà economica ed emarginazione.

La ventisettenne ha più volte fatto parlare di sé per video e concerti in cui appare in comportamenti trasgressivi tanto che anche il marito Liam Hemsworth prima del divorzio le aveva dato un ultimatum proprio riguardo a tali comportamenti.

Da qualche tempo tra i fan che quotidianamente scrivono sui social di Miley si è fatto notare un soggetto molto strano: David Rumsey che su Twitter aveva postato inquietanti e deliranti affermazioni:

“Credevo che parlare di eterna giovinezza e riportare in vita i morti ti avrebbe avvicinato a me”

Intendendo iol suo piano folle di riportare in vita alcune famose celebrità decedute come Michael Jackson e Prince per poter fare delle feste insieme.

Tali messaggi da brividi sono stati comunicati dallo staff agli inquirenti che si sono subito messi all’opera.

L’arresto dello stalker che voleva mettere incinta Miley Cyrus

L’occasione dell’arresto come riporta Il Giornale.it si è presentata durante l’ultimo concerto della cantante, lo scorso weekend all’Heart Radio Festival di Las Vegas.

Prima del concerto infatti il team di Miley aveva fatto avere alla security la foto di Rumsey certi che si sarebbe fatto vivo, forse per mettere in atto il suo folle piano.

Effettivamente la security lo ha localizzato ed arrestato per minacce ma ciò che ha inquietato maggiormente i presenti sono state le affermazioni dell’uomo in manette:

“La mia missione di vita è ingravidare Miley”

Avrebbe infatti gridato durante il fermo della polizia.

Di sicuro ora che le autorità hanno fermato questo soggetto, Miley Cyrus potrà godersi più serenamente i prossimi concerti e il successo del nuovo singolo Slide Away anche se emotivamente è ancora provata dal divorzio dal marito e dalla rottura del successivo flirt con la blogger Kaitlynn Carter.

Ecco Miley durante il concerto a Las Vegas