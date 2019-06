Milena Vukotic e la separazione dal marito “Non viviamo più insieme”: la confessione dopo Ballando con le stelle

Milena Vukotic, volto noto appena tornato dall’esperienza di Ballando con le Stelle, si racconta e parla di un dettaglio sconvolgente della sua vita privata

E’ alle porte l’ultima puntata di stagione di Vieni da me e oggi Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto pomeridiano Milena Vukotic che è tornata trionfante da Ballando con le stelle nonostante non abbia alzato la coppa, assegnata invece a Lasse.

Milena Vukotic a Vieni da me ha rivissuto la sua emozionante carriera, dai principi a Parigi sino alla fortuna incontrata a Roma con Federico Fellini e gli altri mastodontici registi dell’epoca.

Il dettaglio sulla vita privata di Milena

Tuttavia, è raccontando della sua vita privata che ha sconcertato la conduttrice e il pubblico in studio, affermando quanto segue:

“Siamo sposati, ma viviamo in due appartamenti separati. E’ molto consigliabile”

L’attrice ha specificato che per una ragione di natura pragmatica il marito Alfredo Baldi ha preso l’appartamento accanto al suo e da allora i due hanno un rapporto molto civile, ognuno rispettando con i propri orari e abitudini. Durante la lunga intervista a Milena Vukotic a Vieni da me si è avuta l’occasione per far riaffiorare il ricordo di Valeria Valeri, morta ieri.

Il ricordo di Milena Vukotic circa Valeria Valeri

Talentuosa donna di spettacolo, attrice di cinema e di teatro, ma anche di fiction tv. In molti se la ricorderanno per aver recitato nello sceneggiato intitolato Il giornalino di Gian Burrasca interpretando proprio la madre di Gian Burrasca.

Milena Vukotic si è lasciata andare alla memoria di Valeria Valeri con cui ha recitato assieme definendola una grande donna di spettacolo. L’applauso del pubblico in studio è stato coraggioso e sentito.

Milena Vukotic non è soltanto l’angelo leggero che ha partecipato a Ballando con le stelle arrivando al cuore della temibile giuria, ma è anche il volto dell’indimenticabile Pina Fantozzi e l’Enrica di Un medico in famiglia dove ha affiancato Lino Banfi.

Un volto noto che non ha lasciato spazio per critiche!