Milena Bertolini, chi è: Ct della Nazionale femminile, vita privata e curiosità

Andiamo a scoprire di più su Milena Bertolini l’allenatrice che ha riportato l’Italia femminile ai mondiali dopo 20 anni di assenza.

Milena Bertolini, per chi non la conoscesse, è l’attuale commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana femminile. Quest’ultima, inoltre, si è distinta soprattutto nel 2019, rea di aver riportato la squadra ai mondiale dopo 20 anni di assenza.

Il calcio è sempre stato una parte importante della vita di Bertolini

L’allenatrice è nata a Correggio, in Emilia Romagna, il 24 giugno del 1966. Bertolini, quindi, fin da piccola ha mostrato una passione sfrenata per il calcio, arrivando a vestire sino ai 18 anni la maglia della Correggese.

La prima vera svolta della carriera di Milena arriva nel 1984 quando ad interessarsi a lei è ’A.C.F Reggiana, squadra con una formazione di sole donne. L’attuale ct dell’Italia ha, inoltre, vestito nella sua carriera le maglie di Prato, Monza, Modena, Pisa, Foroni, Woman Sassari, Bologna e Agliana.

Nel 1993 Milena arriva a diplomarsi in educazione fisica iniziando la sua carriera da allenatrice nella squadra del Modena F.C.. Successivamente, nel 2001, ha portato a termine gli studi laureandosi in Scienze Motorie e Sportive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da nazionale di calcio femminile (@italywnt)

Della vita privata dell’atleta si è sempre saputo pochissimo

Un traguardo straordinario quello raggiunto dall’atleta, passata da semplice difensore ad allenare la squadra che rappresenta un’intera nazione. Passiamo, quindi, a parlare della vita privata di Milena.

Quest’ultima non ha mai fornito dettagli sulla sua vita, ad oggi, infatti, non sappiamo neanche se la donna risulti sposata o meno. Anche sui social dell’atleta non vi è nulla, Milena, infatti, li usa solo per parlare di lavoro.

LEGGI ANCHE –> Alice Campello e Alvaro Morata: incontro, nozze, figli e gossip su Verissimo

Una condotta di lavoro impeccabile, dunque, che ha portato vari traguardi all’allenatrice come diventare consigliere federale nazionale per la FIGC e referente nazionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).

Non solo, Milena è stata assessore allo Sport e ai Servizi sociali a Correggio e consigliere provinciale di Reggio Emilia. Infine l’allenatrice è stata ospite anche di diversi programmi tv come “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio ed è stata fotografata in compagnia di alcuni volti noti dello spettacolo, sempre a bordo campo, come con il cantante Alberto Urso.