Il Sindaco Sala di Milano vuole percorrere la strada del no smoking anche all’aperto. In particolare, le fermate dei bus e le code saranno interessate dal divieto.

Il sindaco vorrebbe raggiungere questo obiettivo a Milano entro il 2030

Milano, il fumo di sigaretta inquina

Il sindaco di Milano ha affermato, come si legge su RaiNews, di voler mettere al bando in fumo di sigaretta anche all’aperto. I divieti interesseranno principalmente le fermate dei mezzi pubblici e le file. Secondo Giuseppe Sala, infatti, il fumo di sigaretta inciderebbe sull’inquinamento atmosferico come i gas di scarico delle autovetture, i riscaldamenti e così via. Dal suo discorso ai cittadini del quartiere isola, si evince che:

“Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto. Subito o a breve alle fermate dell’autobus o durante le code per i nostri servizi non si fumerà”.

Un provvedimento inserito nel Regolamento Aria-Clima che dovrebbe essere approvato al comune entro marzo. Le parole del sindaco si basano su uno studio relativo al fumo che lo vede causa dell’inquinamento atmosferico al pari dei fuochi d’artificio. Se il regolamento dovesse assere approvato, ci saranno delle regole che disciplineranno non solo il fumo di sigaretta, affinché tutti i cittadini facciano la loro parte.

Nel mirino anche i forni delle pizzerie:

“dovranno essere introdotti molti obblighi perché ognuno faccia la sua parte”

Smog: raggiunti picchi allarmanti

Mentre a Milano si vuole abbracciare la politica del no-smoking, nelle città della pianura padana si sono registrati picchi altissimi di smog. Complice l’alta pressione degli ultimi giorni, l’aria è come se stagnasse sulle teste dei cittadini. Ecco perché in alcune città è partita l’allerta: evitate di correre o andare in bicicletta.

In particolare, il suggerimento arriva da Roberto Boffi, dirigente del reparto di pneumologia all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il motivo è che se si facesse attività in città con alti livelli di smog, si potrebbe rischiare di iperventilare ed assorbire le polveri sottili.