Milano, turista coreana investita e uccisa da un tram: autista sotto choc

Dramma a Milano, dove una turista coreana è stata investita e uccisa da un tram in Piazza Oberdan. La ragazza è morta sul colpo.

Turista coreana travolta e uccisa da un tram a Milano: cosa è accaduto?

Tragedia a Milano: turista coreana investita da un tram

Sono ancora sotto shock le amiche della turista coreana investita ed uccisa da un tram in piazza Oberdan, a Milano. La ragazza, di origini coreane e residente in Inghilterra, si trovava nel capoluogo lombardo con altre 3 amiche, sue coetanee.

Nella serata di ieri, come riporta anche Il Corriere, la 20enne si trovava in piazza Oberdan. Intorno alle 23:40 avrebbe attraversato in un punto sprovvisto di strisce pedonali.

L’autista del tram non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto e la ragazza è stata travolta in pieno dal mezzo.

Autista del tram sotto choc

Immediati i soccorsi giunti sul posto. I vigili del Fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri sono stati celermente allertati, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Il corpo della giovane è rimasto incastrato sulle rotaie. Si è reso necessario l’intervento dei pompieri per liberarla, ma per la 20enne non c’è stato nulla da fare. Troppo violento l’impatto con il mezzo.

Le amiche che erano con lei e lo stesso autista del tram sono stati trasferiti sotto choc all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo una prima ricostruzione, la turista avrebbe attraversato in un punto della piazza sprovvisto di strisce pedonali e sarebbe sbucato all’improvviso.

Lei stessa non si sarebbe accorta del mezzo che stava sopraggiungendo sulle rotaie. La ragazza era di origini coreane e viveva in Inghilterra.

Lo scorso 20 dicembre a Torino era avvenuta una tragedia simile: un tram della linea 4 aveva travolto ed ucciso una 77enne del posto. Anche per la donna non ci fu nulla da fare. La vittima rimase incastrata sulle rotaie e fu necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla.