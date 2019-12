Milano, tram contro pulmino: feriti gravi tra cui un ragazzino di 15 anni

Incidente a Milano con un tram che è andato contro un pulmino. Alcuni feriti tra cui un ragazzo di 15 anni

Le prime informazioni sul tram che è andato contro un pulmino a Milano, riportano tre feriti tra cui un ragazzino di 15 anni.

Tram contro pulmino

Ci sono tre feriti tra cui un ragazzino di 15 anni a seguito del violento scontro tra un tram e un pulmino, come riportato da Ansa.

L’incidente è avvenuto in Via Gian Battista Tiepolo e non sono ancora chiare le dinamiche di questo incidente. Il ragazzo di 15 anni si trovava a bordo del pulmino ed è stato portato al San Raffaele dopo aver riportato un trauma toracico.

Gli altri due feriti sono il conducente del tram di 49 anni e una passeggera del pulmino di 67 anni – che ha riportato una ferita alla testa: per ora non sembrano in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia locale e quattro ambulanze, accompagnate anche dai Vigili del Fuoco.

Notizia in aggiornamento