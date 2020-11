Milano, sindaco eroe: salva una donna finita in un canale con la macchina

La donna era finita nel canale dopo aver sbandato a bordo della sua auto: era rimasta intrappolata al suo interno.

Certo nessuno dei due personaggi della vicenda si sarebbe aspettata una giornata come quella accaduta nel pomeriggio del 31 ottobre.

Il salvataggio della donna, è avvenuto in un comune del Milanese, nello specifico nel canale Longona, all’ingresso nella zona industriale, a Gudo Visconti.

La signora Barbara è stata tratta in salvo addirittura dal primo cittadino del suo comune, Omar Cirulli, che stava facendo jogging lungo la strada che la donna percorreva a bordo della sua auto.

E’ lo stesso sindaco a raccontare l’accaduto nei dettagli: mentre rientrava dopo il consueto allenamento si era accorto, nonostante la nebbia, del faro di un’auto finita nel canale.

Omar Cerulli dunque avvicinatosi all’utilitaria, aveva visto che la donna era ancora nell’abitacolo con l’acqua, che iniziava ad arrivarle fino alla gola come riporta Fanpage.

Il sindaco cosi ha raccontato l’accaduto:

“Sono andato in acqua, ho spaccato il lunotto posteriore ed entrando in auto ho tirato su la testa della ragazza, per metà già sotto”.