Milano, rissa nella notte: due feriti. Indagini in corso

Le condizioni dei due ragazzi, coinvolti nella rissa di Milano, sono preoccupanti con tagli in diversi punti vitali.

Nella nottata tra ieri ed oggi, a causa di una violenta lite, Milano si ritrova sfortunatamente protagonista di una brutta pagina di cronaca. Precisamente nella zona della Darsena, infatti, ad attirare l’attenzione dei passanti un acceso diverbio sfociato poi in una violenta rissa.

Rissa a Milano

Un brutto episodio che non ha avuto vittime e carnefici, infatti, nel momento in cui scriviamo, sono entrambi in condizioni di salute pessime. Ricostruendo le vicende della nottata, le forze dell’ordine milanesi avrebbero constatato l’origine sudamericana di entrambe le persone coinvolte, ipotizzando, successivamente, alla base dello scontro, un regolamento di conti.

Come predetto i due uomini coinvolti sarebbero entrambi in precarie condizioni di salute, il più giovane dei due, 24 anni, ha riportato una ferita al braccio causata da un’arteria recisa, mentre il 30enne diverse ferite da taglio fra cui una una sul volto ed una sul collo. Per fortuna verso mezzanotte è stata chiamata l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, la quale si è precipitata sul posto con tre ambulanze ed un’auto medica. I due, infine, sono stati trasportati, post medicazione sul posto, in due ospedali diversi, uno all’ospedale Niguarda e l’altro al Policlinico.

Ucciso durante un’aggressione in strada

Una Milano post lockdown che però non è nuova a questi episodi di violenza. E’ avvenuto solo lo scorso sabato, 18 luglio, un’altra rissa dove però l’uomo, aggredito con martelli e catene, non ha avuto scampo. La vittima, un 44enne, è stato, infatti, aggredito in via Montegani, dinanzi al mercatino comunale. Nonostante anche in questo caso l’intervento dei sanitari sia stati immediato, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Da capire, infine, le cause del decesso che potrebbero essere state causate dal pestaggio, così come dallo shock per aver subito un agguato del genere.