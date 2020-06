Milano, rissa in Corso Garibaldi: 24enne accoltellato, è in gravi condizioni

Rissa nella notte a Milano, in corso Garibaldi. Un giovane di 24 anni è stato accoltellato al termine di una lite.

Il ragazzo si trova ora in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane è stato accoltellato al petto e all’inguine durante una rissa.

Sangue nella notte a Milano

Una rissa sfociata nel sangue quella avvenuta la notte scorsa a Milano, in corso Garibaldi. Come riferisce anche Milanotoday, un ragazzo di 24 anni, coivolto nella lite, è stato accoltellato al petto.

Il giovane, trasferito in codice rosse all’ospedale Niguarda di Milano, è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa sarebbe avvenuta intorno alle 2, davanti ad un noto locale di Corso Garibaldi. A scatenarla, pare siano stati 4 giovani, visibilmente ubriachi.

Uno dei 4 avrebbe improvvisamente estratto un coltello, ferendo con cinque fendenti, uno dei quali all’inguine, gli altri 4 al torace, il 24enne che è stato poi trasferito in ospedale.

I sanitari del 118 hanno poi trovato un ragazzo di 29 anni con un trauma cranico. Si è quindi deciso di trasferirlo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Con lui, anche un ragazza di 20 anni trasferita nel medesimo nosocomio milanese in codice verde poiché in evidente stato di shock.