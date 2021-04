Il rapinatore non era proprio il suo mestiere. Ma ci ha provato lo stesso e per due volte consecutive. Entrambe sono state un fiasco.

Prima ha tentato il colpaccio ad un supermercato, un Carrefour, poi l’ha riproposto, con la stessa dinamica, in un ristorante. Ma non è stato abbastanza convincente da farsi consegnare il bottino.

La cena rifiutata e le minacce

Ieri sera, a ridosso delle ore 22, i poliziotti hanno ricevuto una richiesta di soccorso.

A contattarli era il personale di Bowls and more in via Vittorio Veneto, infastidito dalla presenza di un uomo minaccioso che si dichiarava armato.

Avrebbe voluto consumare un pasto comodamente seduto al tavolo.

Ma le disposizioni in materia di prevenzione pandemica hanno impedito che il desiderio del cliente potesse essere accettato.

Il visitatore non ha gradito il rifiuto e così ha dispiegato la sua aggressività e ha cercato di ottenere i soldi della cassa.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate nel locale, il balordo rapinare lo aveva appena abbandono.

Criminale senza stoffa e pistola

Ma l’aspirante rapinatore è stato rintracciato e ammanettato a poca distanza. Con sé non aveva alcuna arma, come invece aveva dato ad intendere ai lavoratori del ristorante e del Carrefour.

L’uomo ha 44 anni, è etiope e ha già dei precedenti penali.

Gli inquirenti hanno poi individuato il sospettato come l’artefice di un’altro assalto, conclusosi sempre a mani vuote per l’etiope.

Infatti l’uomo era stato segnalato ad un orario precedente all’incursione nel ristorante. Il primo esercizio commerciale dove aveva tentato fortuna era stato il supermercato in via Panfilo Castaldi.

Anche nella prima irruzione della serata aveva finto di possedere una pistola, ma la pantomima è stata fallimentare e il disperato malvivente ha abbandonato il negozio scappando.

Il ladro senza esperienza e strumenti adesso è accusato di tentata rapina.