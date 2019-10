Dramma a Milano, ragazzina di 12 anni muore sull’autobus: il suo cuore ha smesso di battere

Un vero e proprio dramma a Milano con una ragazzina morta di 12 anni mentre era sull’autobus. Ma cosa le è successo?

Una tragedia nel cuore di Milano dove una ragazzina di appena 12 anni è morta mentre si recava a scuola in autobus. Che cosa le è accaduto?

La terribile morte della ragazzina di 12 anni

Tutto inizia con il suo andare verso la scuola, prendendo il suo solito autobus per raggiungerla. Alle 7.30 la ragazzina si sente male e sono stati prontamente chiamati i soccorsi.

La ragazzina di 12 anni è morta poco dopo essere stata portata all’Ospedale San Carlo di Milano. I medici l’hanno trasportata in ambulanza in arresto cardiaco, intubata e pronta per tutte le verifiche del caso.

Alle 9.34 è stato dichiarato il suo decesso. Ma facciamo un passo indietro per comprendere la dinamica di questa terribile vicenda.

Come raccontano i testimoni la piccola ha avuto un malore improvvisamente, accasciandosi a terra. I presenti hanno fermato l’autobus chiedendo all’autista di chiamare immediatamente i soccorsi.

L’emorragia cerebrale e il decesso della ragazzina

La ragazzina è stata controllata e intubata dai medici del 118, trasportata successivamente al reparto per una Tac – mentre il ritmo cardiaco sembrava aver ripreso il suo corso.

La Tac ha evidenziato una emorragia cerebrale e al rientro dei medici nella sala, la ragazzina ha avuto un altro arresto cardiaco per poi decedere senza che i medici potessero fare nulla – come riferito direttamente da una nota dell’ospedale.

L’azienda ha organizzato un supporto psicologico per i genitori con un mediatore linguistico, visto che la famiglia è di origini egiziane:

“siamo vicini al dolore di questa famiglia”

Ha concluso il direttore generale Matteo Stocco