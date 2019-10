Milano, ragazza precipita dal quinto piano: sul mistero indaga la polizia

Un vero e proprio mistero a Milano dove una ragazza di 31 anni è morta precipitando dal quinto piano. Ma cosa è successo?

Milano scenario di tragedia con una ragazza che è precipitata dal quinto piano di un palazzo. Ecco gli aggiornamenti

Ragazza precipitata dal quinto piano

Un allarme scattato ieri sera quando una ragazza di 31 anni è precipitata da un palazzo in Via Bellezza. Immediato l’arrivo della Polizia e del 118 che hanno tentato l’impossibile per tenerla in vita.

Il caso si trasforma in mistero e il piano da dove è caduta è quello dove viveva con delle coinquiline. I traumi riportati per il violento impatto non le hanno lasciato scampo, morendo praticamente sul colpo.

Gli investigatori stanno valutando ogni tipologia di pista, sia quella del gesto volontario e sia quella dell’incidente. Ma per adesso non sono stati rivelati altri dettagli importanti.

La testimonianza della coinquilina

Gli inquirenti hanno ascoltato subito la testimonianza di una coinquilina. La stessa dichiara di aver passato la serata insieme a lei ma di essere tornate a casa in due momenti differenti.

Il particolare è che la coinquilina ha sentito entrare la ragazza in casa e successivamente verso le 23.30 l’ha sentita nuovamente uscire. Il gesto sembra essere quello volontario, ma le indagini vanno avanti per cercare di ricostruire tutti i suoi passi.

Solo nella giornata di ieri una seconda tragedia simile, di una ragazza di Monza di 18 anni che è precipitata dal balcone di casa. Soccorsi immediati e carabinieri che stanno cercando di capire come sia potuto accadere. Anche in questo caso resta in piedi il mistero.