Milano, piromane a Città Studi: 11 vetture date alle fiamme

Piromane in azione nel quartiere Città Studi di Milano: 11 vetture date alle fiamme nella notte appena trascorsa. L’incendio è partito da un paio di auto in sosta.

Torna a colpire il piromane di Città Studi, che, nella notte appena trascorsa ha dato alle fiamme 11 auto.

Caccia al piromane di Città Studi

È ormai caccia aperta al piromane di Città Studi, il popoloso quartiere di Milano, che da diverse notti è teatro di vari incendi in strada.

Come evidenzia anche Fanpage, la notte scorsa altre 3 auto sono state date alle fiamme. L’incendio è partito da un paio di veicoli, per poi propagarsi alle altre vetture parcheggiate in strada.

Verso le due della notte scorsa la chiamata ai Carabinieri: alle 2:25 gli uomini dell’Arma erano già sul posto. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco si è provveduto a spegnere le fiamme.

Un episodio simile era avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi in via Sansovino: in quell’occasione erano stati due i veicoli dati alle fiamme.

Lo scorso 4 aprile un altro incendio si era verificato in via Noe e Vela, sempre nel quartiere Città Studi.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le indagini dei Carabinieri propendono per un piromane solitario che starebbe approfittando anche dell’emergenza coronavirus e quindi della totale assenza di persone in strada.

Alcuni residenti avrebbero raccontato di aver sentire il vociare di alcune persone, subito dopo l’allarme lanciato alle forze dell’ordine.

Episodi del tutto simili, sia per la dinamica, che per gli orari, che per lo svolgimento dell’azione. Prima le auto date alle fiamme, poi la chiamata dei residenti alle forze dell’ordine, infine la fuga dei o del malvivente.

Gli inquirenti indagano a tutto campo, ma sembra ormai certo che i numerosi incendi che nelle ultime notti hanno colpito il quartiere di Milano non possano essere soltanto una coincidenza.