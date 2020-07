Milano, monopattino travolto da un furgone: 31enne in condizioni disperate

Gravissimo incidente questa mattina a Milano: una donna di 31 anni è stata travolta da un furgone mentre girava in monopattino.

Pare che la 31enne non indossasse il caschetto di protezione. L’incidente in monopattino è avvenuto in via Braga, la donna è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente a Milano

Drammatico incidente questa mattina a Milano. Come riferisce anche Tgcom24, una 31enne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo dopo un incidente con il monopattino elettrico.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, pare che la donna, che era a bordo del mezzo, non abbia rispettato una precedenza, finendo per scontrarsi con un autocarro, che l’ha travolta.

Quello di questa mattina è il primo grave incidente in monopattino avvenuto a Milano.

La donna pare provenisse da via Bruschetti, nella zona della stazione Centrale, in direzione di via Braga, quando all’incrocio non avrebbe rispettato la precedenza.

Il suo monopattino avrebbe prima impattato contro un furgone, che poi l’avrebbe investita. Alla guida del mezzo c’era un italiano di 44 anni.

La donna, arrivata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, è ora ricoverata in prognosi riservata.

Pare che la 31enne non indossasse il caschetto di protezione al momento dello schianto.

La prima vittima in Italia

Lo scorso mese di giugno si è verificato un incidente mortale a Budrio, provincia di Bologna.

La vittima, un uomo di 60 anni, è morto a seguito di uno scontro mentre era a bordo del suo monopattino elettrico.

Nell’incidente, il monopattino su cui viaggiava il 60enne, si è scontrato con un’auto. La conducente dell’auto è stata poi indagata per omicidio stradale.

“È un incidente assurdo, serve una regolamentazione più chiara”,

aveva commentato il sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti.