Milano, gang sudamericana accoltella ragazzo su un bus: condizioni gravi

Grave episodio a Milano sopra un bus dove un ragazzo è stato accoltellato da una gang sudamericana. Le sue condizioni sono gravi.

Aggressione sopra un bus a Milano, dove un ragazzo è stato accoltellato da una banda di ragazzini sudamericani. Le sue condizioni non sono delle migliori.

Accoltellato su un bus da gang sudamericana

Come riportano vari media nazionali tra cui il Messaggero, un gruppo di ragazzi sudamericani ha accoltellato un giovane di 23 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale San Raffaele.

L’episodio è accaduto in Via Edoardo Bassini e capita a pochi giorni dal venditore di rose che è stato gettato nel fiume da due ragazzini. Questo ennesimo episodio di cronaca violenta è un fatto che sta lasciando senza parole. La gang di latinos – secondo le prime indiscrezioni – ha aggredito il ragazzo su qusto mezzo pubblico infliggendo non poche coltellate su varie parti del corpo.

La vittima potrebbe essere straniera e in gravi condizioni, anche se sarà necessario attendere gli sviluppi delle indagini per capire cosa sia accaduto. Non solo, sarà necessario attendere il referto medico per comprendere anche le condizioni del ragazzo dopo quanto avvenuto. Si parla di una decina di persone facenti parte della gang che hanno aggredito il ragazzo per motivi ancora da scoprire.

In aggiornamento