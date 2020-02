Milano, blocco del traffico dalle ore 10: chi può circolare?

A Milano parte il blocco del traffico di oggi 2 febbraio 2020 alle ore 10. Ma chi può circolare e chi deve restare fermo?

Oggi 2 febbraio 2020 dalle ore 10 per Milano blocco del traffico al fine di contrastare lo smog. Ecco chi potrà circolare

Chi può circolare a Milano il 2 febbraio 2020?

Dalle ore 10 sino alle ore 18 la città si ferma e non potranno circolare auto e moto. Il Sindaco Sala ha confermato il suo provvedimento al fine di poter fermare e arginare la situazione dello smog oramai arrivata a livelli non accettabili.

Negli ultimi giorni, infatti, i valori delle polveri sottili hanno ampiamente superato la soglia prevista per legge pari a 50 microgrammi per metro cubo.

Il Sindaco Sala ribadisce:

“Il blocco del traffico non sarà risolutivo ma aiuterà, in particolare per i bambini che respirano ad altezza scarichi delle auto”

Evidenziando di non vedere questo blocco come una costrizione negativa, ma come un’opportunità per il futuro.

Come da ordinanza non potranno circolare i seguenti mezzi:

auto-scooter-furgoni-moto benzina e diesel con qualsiasi classe inquinante nel Comune di Milano

Chi invece può circolare:

mezzi di servizio, ambulanze del 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco

mezzi elettrici

mezzi ibridi utilizzati in modalità elettrica

Il Sindaco ha inoltre sottolineato che non esistono restrizioni per chi si deve recare all’ospedale per emergenze oppure per chi si muove verso gli aeroporti per una partenza (dimostrando la destinazione con un biglietto aereo valido) oppure in entrata verso la città.

In merito alla partita di campionato che si svolgerà presso lo Stadio San Siro – Milan Verona – dalle ore 12 il blocco non sarà attivo in alcuni tratti stradali come da dettaglio sul sito ufficiale del Comune di Milano.

Quali saranno le multe per i trasgressori?

Per chi trasgredisce alle regole impartite per la giornata di oggi, la multa sarà di importo pari a 164 euro. Per ovviare a tutto il disagio che questo blocco potrebbe comportare, sono state potenziate le linee dei mezzi pubblici e della metropolitana.

Per maggiori informazioni e dettagli, consultare il sito ufficiale del Comune di Milano.