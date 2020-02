Grazie alle cellule staminali il polmone di un bambino affetto da una malattia degenerativa e ricoverato a Milano è stato rigenerato.

Una terapia che è stata sperimentata per la prima volta a Milano. Il bimbo soffriva di una malattia degenerativa ai polmoni.

Rigenerazione possibile grazie alle staminali

Il polmone di un bimbo di 4 anni, affetto da una malattia degenerativa, è stato rigenerato grazie alle cellule staminali in un ospedale di Milano. La terapia messa in atto è stata sperimentata per la prima volta a livello mondiale in ambito pediatrico. Oggi il piccolo può respirare da solo.

Il protocollo è stato messo in atto dal primario di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano, Gloria Pelizzo. Un protocollo che era stato applicato già ad adulti. Il polmone del bambino è stato rigenerato con l’infusione di alcune cellule staminali chiamate mesenchimali.

Un trattamento in fase sperimentale

L’operazione realizzata sul bimbo è stata messa in atto per la prima volta a livello globale, in ambito pediatrico, in Italia. Si tratta comunque di un protocollo di tipo sperimentale. Tra qualche giorno partirà il secondo ciclo del trattamento. Come si legge su Tg24 la Pelizzo ha affermato:

“Rientra tra le terapie compassionevoli, perché ancora non approvate vogliamo trovare una speranza anche per altre malattie malformative e degenerative respiratorie, non solo pediatriche. Dopo il secondo ciclo, contiamo di arruolare bambini con altre patologie respiratorie”.

Il bambino ha iniziato il suo percorso a Palermo nel 2019. Affronterà il secondo ciclo a Milano, al Buzzi. Nella sua breve vita, il bambino ha vissuto per due anni in ospedale perché incapace di respirare da solo. Oggi è in grado di farlo da solo per 20 ore al giorno.