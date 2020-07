Dramma a Milano, bambino di 5 anni muore soffocato mentre mangia una brioche

Dramma a Pero, in provincia di Milano, dove un bambino di 5 anni è morto soffocato mentre faceva colazione con una brioche.

A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei genitori e poi dei sanitari del 118. Il bambino è morto soffocato da un pezzo di brioche.

Bimbo morto soffocato

Una tragedia assurda quella avvenuta ieri a Pero, in provincia di Milano. Un bimbo di 5 anni è morto soffocato da un pezzo di brioche, mentre faceva colazione.

Come riferisce anche Fanpage, il piccolo stava facendo colazione, quando un pezzo della merendina si sarebbe fermato in gola, impedendogli di respirare.

Il piccolo ha iniziato a tossire e i genitori sono corsi in suo aiuto. In breve è diventato cianotico. Allertati immediatamente i soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Tutta la comunità della cittadina del Pero si è stretta attorno alla famiglia del bambino. I genitori, di origine egiziana, sono titolari di una pizzeria.

Sull’accaduto indaga la polizia. Gli agenti hanno interrogato la mamma ed il papà del piccolo per accertare cosa sia accaduto. Sembra, da una prima ricostruzione dei fatti, si tratti solo di una tragica fatalità.

Il dramma è avvenuto nella mattina del 30 giugno scorso, in una palazzina di via XXV aprile.