Accoltellato a Milano ai tempi del coronavirus. E’ successo ad un ragazzo di 19 anni. Sono due gli indagati.

Il ragazzo accoltellato a Milano non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato.

Il ferimento dopo una discussione

Il ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a Milano, nel pomeriggio di oggi 31 marzo, per la strada, nonostante la città fosse deserta e con molte ronde. Il fatto sarebbe avvenuto in via Natta, poco lontano dal parcheggio di Lampugnano. Il ferimento sarebbe avvenuto dopo una lite tra il giovane ed un altro ragazzo di 17 anni. A ferire il 19 enne, però, sarebbe stato un uomo di 30 anni che è stato fermato dai carabinieri.

Dopo il ricovero all’ospedale Niguarda in codice rosso, è stato dichiarato che il ragazzo ferito non è in pericolo di vita. Il coltello è stato affondato nell’addome del ragazzo che è stato soccorso mentre era a terra in un bagno di sangue. Le sue condizioni restano, comunque, serie.

Chi lo ha ferito?

I carabinieri hanno iniziato a ricostruire l’accaduto. Il motivo della discussione che ha portato all’accoltellamento, è ancora ignoto. Sia il ragazzo ferito, di origini algerine, che il 17 enne di origine marocchina con cui il ragazzo ha avuto la discussione, sono senza fissa dimora e con precedenti penali. Il 30 enne che ha sfoderato il coltello era a sua volta marocchino. I due, dopo che è stato commesso il fatto, si sono dati alla fuga ma sono stati raggiunti dai carabinieri. L’uomo di 30 anni è stato condotto a San Vittore. Per il 17 enne si sta indagando sull’eventuale colpa.