La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Melzo.

Il dramma si è registrato questa mattina, intorno alle 8 in via Baraggia, a Vaprio D’Adda.

Accoltella la moglie alla gola e scappa col figlio

Ancora un’aggressione ai danni di una donna, quella avvenuta questa mattina a Vaprio D’Adda, nel milanese, dove un uomo ha accoltellato alla gola la compagna, poi ha preso il figlio di 18 mesi ed è scappato con lui.

Come riferisce anche Il Messaggero, il dramma è avvenuto in una palazzina in via Baraggia. L’aggressore, un giovane di 29 anni, ha colpito la compagna di 24 con un coltello da cucina.

La giovane è stata trovata riversa a terra in un lago di sangue. Soccorsa dai sanitari dell’ospedale di Melzo, si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni.

Il piccolo di 18 mesi, con cui il papà era fuggito, non sarebbe rimasto ferito nella colluttazione tra i due genitori.

Arrestato l’aggressore

Poche ore dopo l’aggressione avvenuta questa mattina, il 29enne è stato arrestato.

Non è chiaro se tra i due ci fossero stati precedenti episodi di violenza o se quella di questa mattina fosse la prima aggressione subita dalla donna.

Intanto, il figlio della coppia è stato affidato ai servizi sociali, nella speranza che le condizioni della madre possano migliorare.

Il suo quadro clinico resta molto grave, per via della profonda ferita inferta alla gola. Il 24enne l’ha lasciata agonizzante sul pavimento di casa ed è fuggito via.

Sono stati i vicini di casa che hanno sentito le grida d’aiuto della giovane ed hanno quindi allertato i carabinieri, che, a loro volta, hanno allertato i sanitari dell’ospedale di Melzo, giunti nell’abitazione di via Baraggia con un mezzo di soccorso.

Dopo aver stabilizzato la donna, ne è stato disposto il trasferimento in ospedale.