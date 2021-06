Chi è Mikaela Neaze Silva, la velina bionda di Striscia La Notizia: dal razzismo al lutto prematuro

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla giovane e bellissima velina bionda del programma di Canale 5.

Avete presente Mikaela Neaze Silva? Si tratta della velina bionda di Striscia La Notizia!

Approfondiamo insieme il suo profilo!

Chi è Mikaela Neaze Silva

Mikaela Neaze Silva nasce il 28 aprile del 1994, sotto il segno zodiacale del Toro. La giovane ha 27 anni ed è nata a Mosca, in Russia.

In base ad alcune indiscrezioni, sarebbe alta 1,70 metri e peserebbe 55 kg. La giovane ha davvero un fisico invidiabile!

Diventa nota al grande pubblico quando è la nuova velina di Striscia La Notizia, al fianco di Shaila Gatta.

Ha preso parte anche ad altri programmi televisivi molto noti come Zelig su Canale 5, Dance Dance Dance su Sky e in Facciamo che io ero con Virginia Raffaele.

Inoltre, sempre in coppia con la velina mora Shaila Gatta, e anche con Vittorio Brumotti, ha condotto Paperissima Sprint.

Vita privata e curiosità

La ragazza è nata a Mosca, ma suo padre è angolano, mentre la mamma afghana.

Da molti anni, da quando ne aveva circa 6 per la precisione, vive a Camogli, in provincia di Genova. Qui consegue il diploma presso il liceo linguistico.

Attualmente la giovane è arrivata a parlare ben 5 lingue!

Purtroppo, a quanto pare, Mikaela non ha avuto un’infanzia facile: il padre, infatti, è scomparso prematuramente.

Inoltre, Mikaela è stata anche vittima di razzismo, quando è stata attaccata per le sue origini e il colore della sua pelle: Mikaela, infatti, è la prima velina nera della storia del programma di Canale 5!

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, sappiamo che Mikaela Neaze Silva è fidanzata con un giovane che ha incontrato in Cina, dove ha vissuto per tre anni. Il fidanzato è di origini franco-marocchine.