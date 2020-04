‘Lotta contro il cancro e il coronavirus’ Mara Venier, la dolorosa confessione a Domenica In di Mika

Durante l’ultima puntata di Domenica In, lo sfogo doloroso nel salottino di Mara Venier: ‘Mia madre combatte il cancro, a cui si è aggiunto il coronavirus’

Domenica In è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Una ventata di leggerezza che si sposa bene col clima d’angoscia in cui in questo momento il nostro paese versa a causa della diffusione del Coronavirus.

Tra emozioni forti e qualche piccola risata strappata grazie all’ironia di Mara Venier, il dramma del cantante di fama internazionale. Ecco cosa ha rivelato l’artista durante la sua intervista.

Il dramma di Mika, la mamma devastata dal Cancro e dal Covid-19

Ospite speciale della puntata di Domenica In andata in Onda lo scorso 12 Aprile 2020, il cantante Mika, il quale si è collegato come tutti gli ospiti tramite video conferenza.

L’artista libanese naturalizzato britannico fa una dichiarazione struggente, al pubblico di Mara Venier.

In collegamento dalla Grecia, il cantante si è scusato con la conduttrice ed il suo pubblico rivelando di aver disertato il precedente invito in studio a causa di un grave malore della madre.

La donna trasportata dal fratello d’urgenza in ospedale, è risultata positiva al Coronavirus, il quale è andato ad aggravare una situazione precedente già devastante. La mamma di Mika infatti combatte già la sua dura battaglia contro il cancro:

‘Mia madre sta combattendo un cancro molto aggressivo a cui si è aggiunto questo virus’

poi ha aggiunto:

‘questo che stiamo vivendo in tutto il mondo, questa cosa qua è una cosa molto difficile’

ha spiegato alla conduttrice e ai suoi telespettatori, augurandosi che la madre possa riuscire ad uscire vincitrice da queste dure battaglie che sta attualmente combattendo.

L’artista in quarantena in Grecia: ‘Ho desiderio di mettermi alla prova’

L’ex giudice di X-factor, come ha raccontato in diretta, sta trascorrendo il suo periodo di quarantena in Grecia ad Atene. Un momento per Mika di riflessione e per concentrarsi su se stesso.

L’artista rivela di essersi riscoperto e di aver ritrovato ‘nel profondo il valore di certe cose’ mista ad un ‘desiderio di fare e di mettersi alla prova’.

Poi conclude ironicamente rivelando che il suo vicino di casa, ha il piano e lo suonerebbe tra le altre cose malissimo, e sarebbe disposto a pagarlo per poterlo utilizzare.

Ma di contro pare non sia una persona molto affabile. Come andrà a finire tra lui e il suo ‘compare di porta’? staremo a vedere.