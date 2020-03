Mika, chi è il fidanzato? Conosciamo meglio Andreas Dermanis

Chi è il fidanzato di Mika, Andreas Dermanis, regista e produttore di videoclip e documentari per la tv, con il quale è impegnato da 15 anni

Scopriamo insieme tutti i segreti di Andreas Dermanis e del rapporto tra il regista e produttore di videoclip e il celebre cantante, amatissimo in Italia, Mika!

Chi è il fidanzato di Mika

Il celebre cantante Mika, vive una relazione sentimentale da oltre 15 anni, tra altri e bassi, con il regista cinematografico Andreas Dermanis.

L’incontro con il regista e produttore di videoclip è avvenuto dietro le quinte di uno show televisivo, al quale sia Andreas che Mika lavoravano insieme. L’amore tra i due è sbocciato con il tempo, ma oggi sembrano essere più uniti che mai.

La coppia desidera inoltre adottare un bambino, ma Mika, durante le interviste, mette spesso in evidenza la difficoltà riscontrata dai due nel gestire il tempo a disposizione, cosa che renderebbe difficoltosa la cura di un figlio.

“Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco. Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai “rovinando” la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile”.

Chi è Andreas Dermanis

31enne e grecom Dermanis è un regista e produttore di documentari televisivi dedicati al mondo dell’arte e della musica.

Numerose le sue produzioni anche di videoclip per cantanti di fama internazionale come Pet Shop Boys, Bastille, The Kooks, Asap Rocky e Emeli Sande.

Leggi anche: Chi è Mika, il celebre cantante?

Nel corso della sua carriera collabora con le emittenti MTV, BBC, Sky Arte e Channel4. Dermanis ha lavorato con lo stesso Mika, per il quale ha girato il video di Staring at the Sun.

“È una relazione che dura senza averlo programmato.”

ha dichiarato Mika, sottolineando la fortunata casualità dell’incontro con il compagno.