Chi è Mika? Il cantante libanese diventato noto con il brano Grace Kelly nel 2007

Scopriamone di più sul cantante Mika, che ha spopolato in Italia, oltre che per le sue canzoni, per aver ricoperto il ruolo di giudice di varie edizioni di X-Factor.

Chi è Mika

Nasce a Beirut, il 18 agosto del 1983. Si trasferisce assieme alla famiglia prima a Parigi e poi a Londra, dove frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e, per tre anni, il Royal College of Music.

Sin da piccolo compone canzoni e riusce a farsi conoscere attraverso una pagina personale su MySpace, venendo notato da un discografico che, nel 2006, gli propone un contratto per pubblicare Grace Kelly.

Il 29 gennaio 2007 esordisce pubblicando l’album Life in Cartoon Motion, il cui primo singolo estratto è proprio Grace Kelly. Il secondo singolo estratto è Relax (Take It Easy), pubblicato il primo giugno del 2007.

Di seguito, vengono rilasciati anche Love Today, pubblicato il 27 agosto 2007, e Happy Ending, il 14 dicembre dello stesso anno. Come quinto singolo è stato pubblicato Big Girl (You Are Beautiful), seguito da Lollipop.

Prima dell’uscita del secondo album, Mika produce un EP in edizione limitata, il cui titolo è Songs for Sorrow, uscito l’8 giugno 2009.

Il secondo album di Mika, intitolato The Boy Who Knew Too Much, viene invece pubblicato il 21 settembre 2009. Il primo singolo estratto dall’album è We Are Golden. Il secondo e il terzo estratto dell’album sono Rain e Blame It on the Girls.

L’anno successivo Mika pubblica Kick Ass (We Are Young), tratto dalla colonna sonora del film Kick-Ass. Dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, Mika torna pubblicando il suo terzo album il 17 settembre del 2012, intitolato The Origin of Love.

Dall’album viene tratto Underwater, cantato dal vivo in un appuntamento del programma italiano X-Factor. Il 7 dicembre dello stesso anno canta, assieme alla cantante Chiara, il brano Stardust, canzone a cui vengono aggiunte delle strofe in italiano.

Nel 2013 Mika diventa il primo giudice internazionale di X-Factor Italia e in generale dei talent show del Paese. Viene riconfermato anche per le successive edizioni.

L’11 giugno 2014 esce il suo nuovo singolo Boum Boum Boum, e nel 2015, dopo essere diventato giudice di The Voice Francia, annuncia il prossimo singolo Talk About You. Il 15 giugno dello stesso anno viene pubblicato il quarto album in studio dell’artista, intitolato No Place in Heaven, anticipato dal singolo Good Guys.

Successivamente, torna in tv per ulteriori edizioni di The Voice Francia e di X-Factor Italia, sempre in veste di giudice. Nel 2016-2017 conduce il programma varietà italiano Stasera Casa Mika, andato in onda su Rai 2.

Il 20 ottobre 2017 viene pubblicato il singolo It’s My House, utilizzato come sigla della seconda stagione del programma televisivo in questione.

A maggio 2019 Mika annuncia il suo ritorno sul mercato discografico con il singolo Ice Cream, che anticipa il quinto album in studio My Name Is Michael Holbrook, pubblicato il 4 ottobre.

Vita privata

Sin da piccolo, Mika ha avuto problemi a scuola a causa di una forma di dislessia, che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali, l’orario dell’orologio e di usare la penna per scrivere.

Mika parla fluentemente inglese, francese e italiano, in seguito alla sua permanenza in Italia. Ha studiato cinese per nove anni; parla anche spagnolo, arabo e il dialetto libanese.

Mika è dichiaratamente omoses*uale ed è fidanzato da oltre 10 anni, tra altri e bassi, con il regista cinematografico Andreas Dermanis. L’’incontro con il regista e produttore di videoclip è avvenuto dietro le quinte di uno show televisivo, al quale sia Andreas che Mika hanno lavorato insieme. L’amore tra i due è sbocciato con il tempo.