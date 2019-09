Migranti, Ungheria si scaglia contro l’Italia: “Aprire i porti? Scelta pericolosa e deplorevole!”

Le critiche sulla questione migranti arrivano nette dall’Ungheria di Viktor Orban, ma Luigi Di Maio sbotta seccato e chiede di non intromettersi.

L’Italia ha assegnato il porto sicuro alla Ocean Viking, solo dopo aver avuto la certezza – anche se sembra manchi l’ufficialità – della ripartizione delle 82 persone a bordo – salvate in due step differenti.

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha definito questa mossa sbagliata:

Questo durante una sua intervista ad una emittente televisiva, dove si scaglia duramente contro questa decisione che potrebbe portare – in futuro – ad un peggioramento della situazione:

“lo rifiutiamo. l’ungheria non accetterà alcun tipo di quote e difenderà le sue frontiere in tutti i modi possibili”