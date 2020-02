Migranti, la Sea Watch verso le coste siciliane: a bordo 194 naufraghi

La nave della ong tedesca Sea Watch 3, con a bordo 194 migranti, è pronta ad approdare nel porto siciliano di Messina.

Quasi 200 migranti in arrivo sulle coste siciliane. Lo sbarco dei naufraghi è previsto per domani.

La Sea Watch chiede un porto sicuro

La nave della ong tedesca, Sea Watch, chiede un porto sicuro per i 194 migranti recuperati in mare negli ultimi giorni. Come riporta anche La Repubblica, la nave ha potuto fare rientro in mare soltanto la scorsa settimana.

Il 29 giugno scorso l’allora comandante della Sea Watch, Carola rackete, aveva forzato il blocco della Guardia di Finanza, entrando nel porto siciliano. La nave era stata quindi posta sotto sequestro fino al 19 dicembre scorso, quando gli operatori della organizzazione tedesca si sono messi in moto per organizzarne il rientro in acqua.

L’arrivo a Messina

Attualmente, a bordo della Sea Watch ci sarebbero 194 migranti e la nave della Ong ha chiesto all’Italia un porto sicuro per lo sbarco.

L’arrivo a Messina è previsto entro domani mattina.

“Siamo felici di portare i naufraghi a terra”

hanno affermato gli operatori a bordo dell’imbarcazione. I membri della Sea Watch avrebbero anche segnalato la presenza di altre due barche in difficoltà al largo delle coste libiche.

Alarm Phone avrebbe infatti ricevuto in serata una richiesta di aiuto da parte di un’imbarcazione con a bordo 85 persone in fuga dalla Libia. La segnalazione sarebbe giunta dalla zona Sar di Malta, ma Alarm Phone avrebbe perso i contatti con i naufraghi.

Il governo maltese è a conoscenza dell’imbarcazione in difficoltà, ma si rifiuta d’intervenire.

Intanto, lo scorso 24 febraio la Ocean Viking, con a bordo 294 naufraghi, è sbarcata nel porto di Pozzallo.

L’arrivo dei migranti ha scatenato non poche polemiche, per via dell’emergenza coronavirus che in questi giorni sta colpendo l’Italia. Per la Sea Watch 3 il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha chiesto che l’isolamento dei naufraghi avvenga a bordo dell’imbarcazione e non all’interno degli hotspot.