Migranti, sbarco a Pozzallo di 47 persone: “Stanno tutti bene”

Lo sbarco dei 47 migranti a Pozzallo è avvenuto come preannunciato. Ma ora la Alan Kurdi ne ha salvati altri 44: ecco gli aggiornamenti

Lo sbarco dei migranti di Pozzallo alimenta le polemiche, ma nel mentre la Alan Kurdi procede con un altro salvataggio in mezzo al mare.

Lo sbarco di 47 persone a Pozzallo

Questa notte sono arrivate 47 persone in provincia di Ragusa – Pozzallo – soccorsi dalla Guardia Costiera Italiana in quanto in forti difficoltà.

Come si evince da Il Quotidiano di Ragusa le persone che sono state soccorse hanno provenienza dalla Costa D’Avorio, Tunisia e Camerun. Inizialmente erano 53 persone ma 6 di esse sono state portate a Lampedusa per presunti problemi di salute.

Tutti gli altri non sono stati ospedalizzati e non hanno avuto necessità di alcuna cura. La maggior parte di loro non sono transitate dai centri di detenzione libici.

Questo è l’ennesimo sbarco registrato, proprio nel corso della decisione di attuare nuove normative e regolamentazioni schierando Marina Militare e Guardia di Finanza per controllare e fermare gli sbarchi – anche quelli fantasma.

Il salvataggio di altre persone sulla Alan Kurdi

44 persone navigavano con una barca di legno e sono stati salvati dalla Alan Kurdi, che ora si sta dirigendo verso Malta. Hanno raccontato di essersi messi in viaggio sabato ma di aver terminato il carburante.

Proprio da Malta sta arrivando una nave della Marina Militare per effettuare il trasbordo e portare loro a terra – come confermato dalla Ong tedesca Sea Eye.

Tra questi 44 si trovano alcune donne e tre bambini.