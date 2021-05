Migranti picchiati dalla guardia Costiera con una spranga: la denuncia di Sea Watch – VIDEO

Tutti i migranti presenti sull’imbarcazione sono stati costretti a tornare indietro.

Li hanno inseguiti con una motovedetta, poi li hanno picchiati con una spranga.

È la violenza della Guardia Costiera libica, documentata dalla Ong tedesca Sea Watch.

Il video del ‘salvataggio’ è stato diffuso su Twitter proprio dall’equipaggio della Sea Watch 4.

“Ecco come si svolge un’intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica: persone in pericolo picchiate e costrette con la forza a tornare nell’inferno da cui fuggivano. Oggi l’equipaggio di Sea Watch 4 ne è stato testimone e ha documentato i fatti con queste immagini”,

ha scritto l’Ong tedesca.

In quei momenti l’ong tedesca si stava occupando di altri 44 migranti, soccorsi in zona Sar libica.

Attualmente, a bordo della Sea Watch 4 ci sono 308 migranti.

Quarto soccorso in 2 giorni.

La notte appena trascorsa il nostro equipaggio ha individuato e soccorso un’altra imbarcazione in difficoltà. A bordo 94 persone, tra cui molti minori non accompagnati. Abbiamo chiesto un porto sicuro di sbarco per le 308 persone a bordo di #SeaWatch4 pic.twitter.com/mFAlk7WONF

— Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) May 1, 2021