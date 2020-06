Migranti, parte oggi la procedura per la regolarizzazione: scadenza prevista il 15 luglio

Migranti, parte oggi la procedura per la regolarizzazione: scadenza prevista il 15...

Al via la procedura per la regolarizzazione dei migranti. Le istanze potranno essere presentate fino al 15 luglio.

Entra oggi in vigore il decreto interministeriale che consentirà ai datori di lavoro di sottoscrivere nuovi contratti con migranti e lavoratori in nero.

Il braccio di ferro al governo

Un vero e proprio braccio di ferro quello che ha preceduto l’approvazione del decreto per la regolarizzazione dei migranti.

La ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, aveva anche annunciato eventuali dimissioni, se la sanatoria non fosse stata approvata.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, era intervenuto sulla questione, sottolinenando come la regolarizzazione dei migranti fosse l’unica arma realmente valida per contrastare il lavoro nero.

Al via le procedure di regolarizzazione

Come riferisce anche Rainews, parte oggi la procedura per la regolarizzazione dei migranti e dei lavoratori in nero,

Le istanze potranno essere presentate fino al prossimo 15 luglio, non sarà previsto un click day,

Il decreto che entra oggi in vigore disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo. Due le opportunità: il datore di lavoro italiano o straniero può sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020; gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.