Migranti, la Ocean Viking arriva a Porto Empedocle: attesa per lo sbarco

I migranti tratti in salvo dalla Ocean Viking sono arrivati a Porto Empedocle, nell’agrigentino. Ieri era stato annunciato l’ok allo sbarco.

I migranti erano stati tratti in salvo in 4 diverse operazioni tra il 25 ed il 30 giugno scorsi.

L’ok dal Ministero

È arrivato ieri l’ok dal Ministro degli Interni per lo sbarco dei migranti salvati dalla Ocean Viking.

I 169 naufraghi arriveranno su un’altra nave, su cui poi trascorreranno due settimane di quarantena obbligatoria.

La nave per la quarantena dovrebbe essere la Moby Zazà, sulla quale si trovano già 211 migranti, soccorsi in mare nelle scorse settimane.

La Ocean Viking era in attesa di un porto sicuro dallo scorso venerdì, quando aveva chiesto l’autorizzazione per lo sbarco alle autorità maltesi e italiane.

Da entrambe era prima arrivato un rifiuto, fino a ieri pomeriggio, quando è stato dato l’ok dal Ministro degli Interni.

I migranti a bordo sono stati soccorsi in quattro diverse operazioni tra il 25 e il 30 giugno scorsi.

Sei di loro avrebbero anche tentato il suicidio.

Due si sono buttati in mare, ma gli operatori sono riusciti a salvarli. Altri sarebbero stati trattenuti prima che riuscissero a lanciarsi. Un altro avrebbe addirittura tentato di impiccarsi a bordo della Ocean Viking.

L’arrivo a Porto Empedocle

È di pochi minuti fa la notizia dell’arrivo della nave a Porto Empedocle, nell’agrigentino, come rende noto anche Il Giornale.

Nella giornata di sabato i migranti sono stati valutati da un gruppo di medici inviati dal ministero dell’Interno. I sanitari saliti a bordo della Ocean Viking hanno evidenziato la situazione di disagio fisico e mentale.

In totale, sarebbero 25 i minori a bordo, di cui 17 non accompagnati. Le donne sono soltanto due e una è in attesa.