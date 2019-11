Di nuovo un carico di migranti con la Ocean Viking che ne ha recuperato 94 dopo la loro richiesta di aiuto. E ora dove andranno?

La Ocean Viking ha recuperato 94 migranti al largo della Libia e ora è in attesa di un porto sicuro, mentre si guarda intorno per eventuali emergenze.

Il calo dei salvataggi in mare

In questo ultimo periodo sembrava ci fosse stato un calo nei salvataggi e che la situazione potesse essere sotto controllo. La motivazione di questo rallentamento è stato per il brutto tempo, che ha comportato alle varie persone l’impossibilità di prendere un gommone e recarsi in mare per scappare dalla Libia.

Oggi la situazione sembra essere più favorevole a livello metereologico, per questo sono di nuovo iniziati gli spostamenti e i salvataggi da parte della Ong.

94 persone salvate dalla Ocean Viking

E proprio questa mattina la Ocean Viking ha soccorso un gommone in difficoltà, con al suo interno 94 persone che comprendono 11 donne – 4 in stato di gravidanza – 38 minorenni alcuni anche molto piccoli.

Secondo le indiscrezioni, il gommone è partito ieri dalla Libia in serata quando l’imbarcazione ha perso aria e stava per affondare. I migranti hanno lanciato l’allarme ad AlarmPhone, che ha prontamente chiesto aiuto per il recupero immediato:

“alle 4.30 del mattino siamo stati contattati da un gommone in pericolo. abbiamo avvertito le autorità e ocean viking. siamo felici che siano stati soccorsi questa mattina!”

Secondo quanto emerso il gommone si trovava nelle acque di Zawija che dovrebbe essere controllato – in merito alle inchieste – dal trafficante di uomini Bija.

Ora sono in attesa di un porto sicuro dove approdare ma allerta per eventuali altri salvataggi da fare.