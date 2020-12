Migranti, nuovo sbarco a Gallipoli: in arrivo 73 naufraghi, tra loro 6 minori

Lo sbarco è avvenuto la notte scorsa. I migranti sono stati assistiti dalla Croce Rossa, intervenuta sul posto.

I migranti erano in ipotermia, dopo la lunga traversata, ma le condizioni generali non particolarmente gravi.

Sbarco di migranti a Gallipoli

Nuovo sbarco di migranti nella notte, a Gallipoli. Come riferisce anche La Repubblica, sono 73 i naufraghi sbarcati in Puglia.

Tra loro ci sarebbero 6 minori e un’intera famiglia. I migranti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa, al loro arrivo.

Tutti sono stati trovati in ipotermia, ma le condizioni generali, nonostante la lunga traversata per arrivare in Italia, sono state giudicate piuttosto buone.

Lo sbarco è avvenuto sulle coste di punta Pizzo, a Gallipoli. I migranti in arrivo nella provincia leccese provengono da Iran, Iraq, Egitto, Siria e Afghanistan.

Una persona ricoverata in ospedale

Uno dei 73 migranti è stato trasferito in ospedale, per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, per via di un trauma pregresso ad una caviglia.

Intanto, si ipotizza cha la loro destinazione ultima debba essere la Germania.

I migranti saranno tutti sottoposti al tampone, per accertare un eventuale contagio da Covid-19.