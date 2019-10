Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: paura in un peschereccio tra minacce e scontri con la Guardia Costiera

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa: approdate sull’isola 20 persone. Scontro a bordo di un peschereccio contro i guardiacoste di Tunisi

Nella giornata di ieri si sono registrati 4 nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa.

Una domenica di fuoco quella appena trascorsa sull’isola di Lampedusa. Nella giornata di ieri si sono registrati 4 sbarchi di migranti. Il primo sbarco ha registrato l’arrivo di 15 migranti, poi un secondo di 11.

Nella serata di ieri un altro peschereccio, con una sessantina di persone a bordo, è arrivato al molo commerciale del porto di Lampedusa, poco dopo le 18. A bordo dell’imbarcazione una cinquantina di donne, 8 uomini e 17 bambini, di cui uno di appena 7 giorni.

Sempre nella giornata di ieri la nave Ocean Viking ha tratto in salvo 176 persone in difficoltà su due diverse imbarcazioni.

Scontro a bordo di un peschereccio

Nella serata tra sabato e domenica si è registato uno scontro a bordo di un peschereccio. Quando la guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione, i migranti si sono ribellati, per evitare di essere rimandati indietro.

Hanno impugnato armi e coltelli, ferendo in modo non grave due uomini della Guardia costiera. Questa mattina Alarm Phone, call center per i migranti, ha fatto sapere di essere stata contattato da un parente di una persona imbarcatasi da Zuwarah Libya.

“Non siamo riusciti a contattare la barca, ma abbiamo informato la Guardia costiera. Oggi il parente ci ha fatto sapere che la barca è arrivata a Lampedusa!”

è il messaggio diffuso su twitter dall’associazione.

Intanto, Matteo Salvini ha commentato con un tweet gli ultimi sbarchi: