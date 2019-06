Migranti, nave commerciale con 50 persone verso Lampedusa

Un rimorchiatore con 50 migranti sta facendo rotta verso Lampedusa, dopo essere stati salvati. E ora?

L’allarme è arrivato in tarda serata con conferma in questi minuti, dove una nave carica di migranti ha deciso di fare rotta verso Lampedusa senza alcun permesso.

50 persone in rotta verso Lampedusa

L’Asso 25 è un rimorchiatore d’appoggio per le piattaforme petrolifere off-shore, contattato presumibilmente nel pomeriggio di ieri per soccorrere delle persone.

Dalle prime indiscrezioni, ci sarebbe stato un gommone con a bordo 50 persone che hanno lanciato l’allarme – avvistati secondariamente dagli aerei in perlustrazione. Nessuna nave è intervenuta in loro aiuto, per questo motivo questa imbarcazione nelle vicinanze si è prestata per il soccorso.

Non sono chiari i dettagli del salvataggio e del contatto, ma quanto è certo dai vari tweet di Alarm Phone è che gli stessi stiano andando verso Lampedusa.

Sul caso la Procura della Repubblica di Agrigento è stata informata e ora si attendono notizie in merito all’avvicinamento della nave e a cosa ne pensa il Viminale.

Asso 25 ha deciso di agire in tal modo, proprio perché – secondo i tweet lanciati da Alarm Phone – nessuno di Malta ha voluto dare loro soccorso.

La prima ricostruzione dei fatti

Nonostante non si abbia un quadro ben preciso, sembrerebbe che le persone siano state in balie delle onde e delle acque per tutta la notte precedente – senza che nessuno aiutasse loro.

La Valletta è stata avvertita e sollecitata, ma da loro nessuna risposta – per questo la nave rimorchio ha soccorso loro e ora si starebbe dirigendo verso l’Italia all’Isola di Lampedusa.