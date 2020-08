Stanno facendo il giro del mondo le immagini della nave per il soccorso di migranti finanziata dal famoso artista Banksy. Intitolata ad un’attivista donna, la Ong chiede aiuto immediato per le 219 persone a bordo.

Si chiama Louise Michel la nave bianca e rosa che sta già solcando le acque del Mediterraneo per soccorrere i profughi vittime di naufragi.

La notizia sta facendo il giro del mondo perché si tratta di un caso unico: una nave Ong la cui progettazione è stata finanziata da Bansky.

Lo street artist britannico di cui ancora nessuno conosce l’identità, ha infatti donato la sua vena artistica e dei fondi: il risultato è strabiliante.

Colpisce infatti il disegno, in stile Banksy, di una bambina con un giubbotto di salvataggio che regge un palloncino rappresentato da un salvagente a forma di cuore, rigorosamente rosa e bianco come il resto della nave.

È lunga 31 metri ed è stata battezzata Louise Michel in onore di un’attivista francese per i diritti della donna ed opera sotto bandiera tedesca.

L’ex capitano Pia Klemp ha ricevuto una mail da Bansky risalente al 2019 come riporta Fanpage, con la quale l’artista chiedeva di poter donare quanto guadagnato per alcune opere sui migranti al fine di acquistare una barca da salvataggio.

Il commento di Klemp al The Guardian è stato:

“Ha scelto di finanziari perché come noi vede io salvataggio in mare non un’azione umanitaria ma come parte di un’azione antifascista”